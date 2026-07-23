José María Balcázar es presidente hasta el 28 de julio, señala titular del Congreso

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Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que el jefe de Estado, José María Balcázar, se mantiene en dicho cargo hasta el 28 de julio, y compartió un oficio del Parlamento dirigido al mandatario en donde se subraya ello.

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El documento precisa que la entrega de labanda presidencialpodrá efectuarse desde el 26 de julio, como se señala en un oficio anterior, y hasta el inicio de la ceremonia de transmisión del mando del 28 de julio, de acuerdo con las necesidades de organización y desarrollo del ceremonial correspondiente.

Asimismo, el escrito suscrito por el titular del Parlamento indica que este acto, la entrega de la banda,"tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio de la Presidencia de la República, la cual se mantiene, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los principios de continuidad institucional y conservación del orden constitucional, hasta la transmisión efectiva del mando, luego de la prestación del juramento constitucional por la Presidenta electa el 28 de julio de 2026".

En ese sentido, se precisa que, durante la ceremonia solemne de transmisión del mando, el presidente del Congreso de la República —quien será elegido este domingo— impondrá la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori, conforme al ceremonial republicano.

"Para que no sigan especulando ni haciendo una tormenta en un vaso de agua: José Maria Balcázar es presidente hasta el 28 (de julio)",escribió Rospigliosi Capurro en su cuenta de X.