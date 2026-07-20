Jóvenes del Servicio Militar Acuartelado recibirán bono extraordinario de 300 soles

Perú.- Servicio Militar: revisa los nuevos montos que recibirá el personal de las Fuerzas Armadas - Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) resaltó que se pagará un bono extraordinario de S/ 300 a favor del personal que presta Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas, beneficio que ha sido otorgado mediante la Ley del crédito suplementario oficializado.

Para hacer posible esta medida, la norma autoriza la transferencia dehasta S/ 13 millones a favor del Mindef,recursos que permitirán financiar el pago del bono.

La cartera resaltó que este incentivo, que se otorga por única vez, representa un respaldo a su labor y"reconoce el compromiso y la vocación de servicio de quienes contribuyen a la defensa nacional".

"Más beneficios para quienes sirven al Perú. El Gobierno autorizó el otorgamiento de un bono extraordinario de S/ 300, por única vez, para el personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú",señaló elMindefen su cuenta de X.

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Incremento en asignación mensual

Cabe recordar que también el personal del Servicio Militar Acuartelado recibió recientemente unincremento en su asignación económica mensual,el cual está vigente desde junio de 2026, de acuerdo con el Decreto Supremo 132-2026-EF.

Los incrementos son de acuerdo con el grado y el tiempo de permanencia en el servicio. Por ejemplo, un soldado, grumete o avionero de la tropa regular pasará a recibirS/ 384 mensuales,mientras que, en el caso del quinto reenganche, la asignación alcanza hasta

S/ 1,203 para el grado equivalente de sargento primero, cabo primero o su similar en cada Institución Armada.