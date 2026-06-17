Juan Mendoza es el nuevo coordinador de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos

Archivo - Perú.- Junta de Fiscales Supremos y PNP emiten comunicado sobre detención de fiscales en Ucayali - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El fiscal Juan Bautista Mendoza Abarca fue designado como nuevo coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en reemplazo de Germán Juárez Atoche, quien ocupaba dicho cargo desde diciembre de 2025.

Estos y otros cambios fueron establecidos en la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526579-10" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución de la Fiscalía de la Nación 1744-2026-MP-FN, publicada en el boletín

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el artículo quinto de la norma se dispone también nombrar aMendoza Abarcafiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en la

Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Previamente, se da por concluido su nombramiento en el Primer Despacho Provincial Penal de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, donde ejercía como

fiscal provincial titular antidrogas.

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Situación de Juárez Atoche

En tanto, el dispositivo da por concluido el nombramiento deGermán Juárez Atochecomo fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, así como sus designaciones en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, además dedejarse sin efecto su cargo de coordinador nacionalen dicha especialidad.

El artículo sexto de la norma precisa que el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato pasa a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, del Distrito Fiscal de Lima Centro, donde

continuará como fiscal provincial titular en delitos de lavado de activos.

En la parte considerativa de la norma se precisa que el nombramiento de Juárez Atoche se dio por concluido en razón deun informe remitido por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionariosde Lima a la Fiscalía de la Nación.

En dicho informe se da cuenta de lapresunta comisión del delito de cohecho pasivo especifico por parte del Juárez,en su condición de fiscal provincial del desactivado Equipo Especial de Fiscales. El mencionado despacho dispuso iniciardiligencias preliminares por 90 díasante la existencia de indicios respecto de su presunta autoría.

En ese sentido, se indica que“resulta oportuno concluir el nombramiento y designaciones del abogado Germán Juárez Atoche”,a fin de“salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana, la imagen institucional del Ministerio Público”.

La resolución lleva la firma del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.