Andina/Melina Mejía

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde aceptó esta tarde continuar en la conducción de este organismo a pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien le propuso mantenerse en el cargo durante los próximos cinco años, cuando inicie su mandato el próximo 28 de julio.

Fujimori Higuchi se reunió esta tarde con Velarde y destacó que su labor al frente del BCR ha permitido tener cifras bajas de inflación y estabilidad monetaria.

"Por eso he querido venir a pedirle que nos acompañe cinco años más, esperemos que esa noticia la pueda dar hoy a los siguientes días, será saludado por los peruanos y entidades financieras que valoran y aplauden la labor del BCR encabezado por Julio Velarde", indicó.

Noticia en desarrollo

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });