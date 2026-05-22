En junio el servicio militar acuartelado aumentará en 50 % la asignación económica

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas en Andahuaylas (Apurímac), el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, constató el trabajo que desarrollan unidades militares desplegadas en la zona, orientadas a la defensa y al apoyo al desarrollo nacional mediante el empleo de su personal y capacidad logística.

También anunció que el próximo mes se hará efectivo el incremento del 50% de la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado.

Durante su visita al Batallón de Ingeniería de Combate “Coronel Gerardo Dianderas Sánchez” N.° 241, el titular del sector destacó la labor de la unidad en operaciones de apoyo a la pacificación y en la lucha contra amenazas que afectan la seguridad y el desarrollo en el ámbito regional.

También destacó que el próximo mes se hará efectivo el incremento del 50% de la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado. "Siguiendo la línea marcada por el presidente de la república, José María Balcázar, a partir de junio confirmó el incremento del 50 % en la propina para el personal de tropa", señaló.

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Asimismo, exhortó a su personal a mantener el compromiso de servicio en beneficio de la soberanía nacional: “Sigan siendo el brazo constructor del desarrollo, el escudo protector de nuestra soberanía y el orgullo de Andahuaylas. El Perú entero les agradece su abnegado servicio”.Nueva infraestructura

Posteriormente, el titular de Defensa se trasladó a las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado “Gral. Felipe Santiago Salaverry” N.° 35, donde inauguró un almacén de armamentos y una nueva infraestructura del puesto de salud “Los Chankas”, destinada a fortalecer la atención médica del personal acantonado y sus beneficiarios.

“Nuestra misión no solo es exigirles el máximo cumplimiento del deber, también asegurar que ustedes y sus familias reciban el bienestar y el soporte que merecen”, dijo.

La nueva infraestructura permitirá ampliar las capacidades del establecimiento mediante la implementación de consultorios de triaje, farmacia, odontología, medicina general, laboratorio y sala de observación, optimizando la atención médica del personal militar destacado en la zona.

Durante el desplazamiento aéreo hacia Andahuaylas, el ministro de Defensa realizó un sobrevuelo sobre zonas afectadas por actividades de minería ilegal en los alrededores de la provincia, incluyendo el sector de Huancabamba, con el fin de observar la situación del territorio y sus implicancias en la seguridad y el desarrollo.

Como parte de su visita de trabajo, el titular de Defensa también se trasladó el Cusco, donde presenció una demostración de capacidades operativas del Ejército para enfrentar incendios forestales y emergencias, en el campo de instrucción y entrenamiento de Pampahuasi, sede de la V Brigada de Montaña.

(FIN) NDP/HTC/CVC