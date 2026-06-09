Junta de Fiscales Supremos emite pronunciamiento sobre detención de 2 fiscales en Ucayali

Archivo - Perú.- Ministerio Público impulsa fortalecimiento del Registro Único de Víctimas y Agresores - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento en torno a la detención por parte de la Policía Nacional de dos fiscales que se encontraban ejerciendo sus funciones durante la segunda vuelta del domingo en la región Ucayali.

En dicho pronunciamiento expresa "su más enérgico rechazo" a dichas detenciones y manifiesta "su total solidaridad y respaldo institucional" a los afectados.

Del mismo modo, anunció que procederán "a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales".

Lee también: [Elecciones 2026: Cancillería repliega material electoral con rigurosa cadena de custodia]"Ante los hechos suscitados el domingo 7 de junio del 2026 en la región Ucayali, en los que efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos fiscales en pleno ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral, cuando intervinieron ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas, la Junta de Fiscales Supremos expresa su más enérgico rechazo a dicha conducta policial y manifiesta su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados", afirma el pronunciamiento.

"Asimismo, condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales, toda vez que los efectivos policiales habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada, manteniéndolos privados de su libertad desde las 2:30 p. m. hasta las 7:00 p. m.", señala la Junta de Fiscales Supremos.

Finalmente, los fiscales supremos reafirman su compromiso irrestricto con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y la preservación de la autonomía e independencia del Ministerio Público.

(FIN) HTC/FHG