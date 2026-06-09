Junta de Fiscales Supremos y PNP emiten comunicados sobre detención de fiscales en Ucayali

Archivo - Perú.- Junta de Fiscales Supremos y PNP emiten comunicado sobre detención de fiscales en Ucayali - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento en torno a la detención por parte de la Policía Nacional de dos fiscales que se encontraban ejerciendo sus funciones durante la segunda vuelta del domingo en la región Ucayali. La Policía Nacional también emitió un comunicado sobre este caso.

En dicho pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos expresa "su más enérgico rechazo" a dichas detenciones y manifiesta "su total solidaridad y respaldo institucional" a los afectados.

Del mismo modo, anunció que procederán "a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales".

Lee también: [Elecciones 2026: Cancillería repliega material electoral con rigurosa cadena de custodia]"Ante los hechos suscitados el domingo 7 de junio del 2026 en la región Ucayali, en los que efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos fiscales en pleno ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral, cuando intervinieron ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas, la Junta de Fiscales Supremos expresa su más enérgico rechazo a dicha conducta policial y manifiesta su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados", afirma el pronunciamiento.

"Asimismo, condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales, toda vez que los efectivos policiales habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada, manteniéndolos privados de su libertad desde las 2:30 p. m. hasta las 7:00 p. m.", señala la Junta de Fiscales Supremos.

Finalmente, los fiscales supremos reafirman su compromiso irrestricto con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y la preservación de la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Policía NacionalEn tanto, la Policía Nacional emitió un comunicado sobre este hecho, en el cual informa que en Ucayali se recibió la denuncia sobre 17 cédulas marcas en la colegio Diego Ferrer Sosa, pero cuando los efectivos policiales acudieron a realizar las indagaciones preliminares, tomaron conocimiento que los fiscales se habían llevado las referidas cédulas, "usurpando una función debidamente clarificada en la sentencia del Tribunal Constitucional".

Precisa que dicho pronunciamiento señala que el Ministerio Público no puede investigar directamente el delito en la etapa preliminar, sino desde la fase de investigación preparatoria formalizada, razón por la cual "se procedió constitucionalmente a la detención en flagrante delito de dos miembros del Ministerio Público" por presunto "encubrimiento real y personal de los autores del delito contra la voluntad popular".

"La Policía Nacional del Perú solicita que se respete la Constitución, las leyes y sentencias del Tribunal Constitucional, y que se permita realizar la investigación preliminar de las cédulas marcadas en sede policial, material que el Ministerio Público mantiene en su poder hasta este momento", precisa en un comunicado.

Solicita además a la Junta de Fiscales Supremos se nombre una sede fiscal distinta a la de Ucayali, para que conduzca jurídicamente las investigaciones sobre este caso.

Informa además que el día de las elecciones de segunda vuelta se detectaron 2,985 cédulas de sufragio marcadas, en 52 mesas de votación a nivel nacional: 31 en Lima, 3 en Arequipa, 3 en el Callao, y otras en Ancash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Ayacucho, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali.

Se reportaron también casos de suplantación de identidad, sustracción de material y otros, y se detuvo a 47 personas, entre personeros, miembros de mesa.

(FIN) HTC/FHGJRA