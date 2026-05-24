Junta Nacional de Justicia publica nombramiento de 49 jueces en 17 distritos judiciales

Andina/Eddy Ramos

Lima 24 May. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó el nombramiento de 49 jueces superiores y especializados en distintos distritos judiciales del país, como parte de la convocatoria N° 004-2025-SN/JNJ, medida orientada a reducir la provisionalidad en el sistema de justicia.

De acuerdo con la publicación realizada en el Boletín Oficial de la Magistratura, fueron designados22 jueces superiores y 27 jueces especializados y/o mixtosen especialidades como penal, trabajo, civil y familia.

Los magistrados fueron nombrados en17 distritos judiciales del paísy forman parte del segundo grupo de la convocatoria 2025. Con ello, la cifra total de nuevos magistrados incorporados asciende a195. https://extranet.jnj.gob.pe/upload/archivosBoletinOficial/81..." target="_blank">

Conozca a los jueces nombrados aquí.

Evaluación por mérito

La JNJ también informó que los nombramientos se realizaron tras un proceso de entrevistas personales desarrollado entre el 16 de febrero y el 24 de marzo del presente año, período en el cual se evaluó a 449 postulantes.

Asimismo, precisó que la designación se efectuó en estricto orden de mérito, considerando el promedio de notas obtenidas durante las distintas etapas del concurso público.

Según indicó el organismo autónomo, estas designaciones buscan fortalecer el Estado de Derecho mediante la incorporación de magistrados seleccionados por mérito y competencias profesionales.