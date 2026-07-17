Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 se reúne hoy

Perú.- Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 se reunirá mañana viernes - Andina/Junta Preparatoria Del Congreso 2026-2031

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de constitución del Congreso de la República bicameral para el período parlamentario 2026–2031, la cual es presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular), se reúne este viernes 17 de julio a partir de las 16:00 horas.

La Junta Preparatoria fueinstalada el miércolesdurante una sesión realizada en la sala Grau del Palacio Legislativo en presencia de senadores y diputados electos, además de los integrantes de la Mesa Directiva.

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Este órgano legislativo temporal está compuesto por seis congresistas:Miguel Torresasumió la presidencia tras haber obtenido la mayor votación entre los senadores, mientras queCecilia Chacón(Fuerza Popular) es la vicepresidenta por ser la diputada con mayor respaldo en las urnas.

La primera y la segunda secretaría serán ocupadas porFernando Rospigliosi(Fuerza Popular) yLuis Quispe Candia(Buen Gobierno), por ser el senador y diputado electo de mayor edad, respectivamente. La tercera y cuarta secretarías estarán a cargo deAlejandro Muñante(Renovación Popular) yRomina Uribe(Buen Gobierno), por ser los más jóvenes de sus respectivas cámaras.

Funciones

Las funciones de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria comprenden la incorporación de los representantes de cada una de las cámaras, así comopreparar el proceso de elecciones de los miembros de las mesas directivas. Cabe señalar que, al tratarse de un sistema bicameral, se elegirá una mesa directiva tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.

En su discurso del pasado miércoles, Torres Morales enfatizó que, con la instalación de esta Mesa Directiva,se da inicio a los actos preparatorios que culminarán con la instalación del primer Congreso bicameraldel Perú en más de 30 años. “El retorno del Senado deja de ser únicamente una reforma constitucional y se convertirá en una realidad institucional”, acotó.

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También aseguró que conducirá esa Mesa Directiva con estricto respeto a la Constitución, a la Ley y a las reglas que rigen este proceso. “La bicameralidad constituye una garantía para los ciudadanos, porque las mejores decisiones no siempre son las más rápidas, sino aquellas que nacen de la prudencia, del diálogo y de la búsqueda del bien común”, manifestó.

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