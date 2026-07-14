Junta Preparatoria: Conozca las funciones del órgano temporal de instalación del Congreso

Archivo - Perú.- Congreso: convocan a pleno para el jueves 11 de junio - Andina/Difusión - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Antes de que instale el Congreso Bicameral, entrará en funcionamiento un órgano temporal que se encargará de una transición ordenada entre el Parlamento saliente y el entrante. Se trata de la Junta Preparatoria que ejercerá funciones entre el 15 y 26 de julio.

Su función principal es asegurar la continuidad institucionalmediante la organización de la elección de las autoridades parlamentarias y la conducción de los actos previos a la instalación del nuevo Parlamento.

En ese sentido, actúa como un mecanismo de enlace entre ambos periodos legislativos, evitando vacíos de poder.

Según el Reglamento del Congreso de la República, la Junta Preparatoria está conformada porel senador electo que obtuvo la mayor votaciónde la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; eldiputado electo que obtuvo la mayor votaciónde la organización política más votada,quien ejerce la vicepresidencia; elsenador y el diputado de mayor edadquienes actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; yel senador y el diputado de menor edad, quienes actúan como tercer y cuarto secretario, respectivamente.

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Una vez instalada la Junta Preparatoria se declara en sesión permanente, presenta la agenda, e inicia el proceso de incorporación formal de los senadores y diputados electos mediante el juramento.

Solo pueden participar en la elección y ser incorporados los parlamentarios debidamente acreditados, registrados, y que hayan cumplido con la presentación de las declaraciones juradas y de situación financiera.

Durante su funcionamiento, la Junta Preparatoria convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.

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