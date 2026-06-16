Juntos por el Perú convoca una marcha este viernes en Lima "en defensa del voto" a punto de acabar el recuento

Conferencia de prensa de representantes del partido político Juntos por el Perú. - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, ha convocado este viernes 19 de junio una "gran movilización" en Lima, la capital, "en defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia", a medida que va finalizando el recuento de la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio.

"El voto ciudadano ha sido deslegitimado", ha afirmado la formación, que ha pedido a los suyos también que se concentren en las principales plazas de las ciudades a partir de este miércoles. "El derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional", ha secundado Sánchez en redes sociales.

El partido ha denunciado "la falta de transparencia" de los organismos estatales durante el proceso electoral, así como las "maniobras político mediáticas" que han venido atentando contra la soberanía del pueblo. Para Juntos por el Perú existe "una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías".

"El voto no será silenciado. El triunfo del pueblo será respetado", ha remarcado Juntos por el Perú en un comunicado en el que adelanta que el partido no aceptará "que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias".

Una afirmación que contrasta con las declaraciones de hace unos días de la portavoz del partido, Anahí Durand, quien aseveró que "tener dudas razonables" o "presentar impugnaciones" no significa que no vayan a reconocer los resultados.

En esa línea se ha manifestado este martes Sánchez, que, por un lado, ha subrayado que "la democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas", al tiempo que ha defendido que exigir "cero controversias" y defender el debido proceso "es lo mínimo" para lograr legitimidad.

"El recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una 'democracia híbrida'", ha escrito Sánchez, quien ha defendido el derecho del pueblo a "la vigilancia democrática y la movilización pacífica".

Con poco más del 99% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50,09% de los votos, apenas 35.600 votos más que Sánchez, que se queda con el 49,9% de los apoyos del electorado peruano.