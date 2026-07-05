Juntos por el Perú llama a construir un frente amplio de unidad popular

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, hizo un llamado a la unidad de las fuerzas democráticas, los movimientos populares, las organizaciones de izquierda y los pueblos originarios durante la conferencia de prensa realizada este domingo, en la que expuso la posición política del partido frente a la coyuntura nacional.

En su intervención, Sánchez afirmó que la organización enfrenta el actual escenario político con“valentía, organización, mística, amor, lucha y sacrificio”,y sostuvo que la fortaleza del proyecto político radica en el respaldo de la ciudadanía.

Asimismo, rindió homenaje a los ciudadanos fallecidos durante las protestas en el sur del país, a quienes calificó como mártires de la lucha por la democracia y la justicia, señalando que su memoria constituye un compromiso permanente para las fuerzas populares.

El dirigente también sostuvo que la propuesta política de Juntos por el Perú no responde a una iniciativa aislada, sino que recoge“el sentimiento y la voluntad del pueblo peruano”, al considerar que la ciudadanía demanda un proceso de transformación basado en la participación democrática.

“Hay un solo vencedor y ese vencedor es nuestro pueblo”, expresó Sánchez al dirigirse a dirigentes y militantes, exhortándolos a mantener la disciplina, la organización y el compromiso para consolidar un frente que reúna a las distintas expresiones democráticas del país.

Durante su mensaje, convocó a las organizaciones sociales, las comunidades originarias, los pueblos ancestrales y las diversas corrientes de la izquierda peruana a fortalecer un espacio de unidad nacional que permita representar las demandas de la población.

En ese sentido, Roberto Sánchez afirmó que Juntos por el Perúcontinuará impulsando una agenda política sustentada en la organización popular y la participación ciudadana, reiterando que la unidad será el eje central de las acciones que promoverá la organización en el actual contexto nacional.

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