“Justicia móvil”: MINJUSDH oficializa campaña dirigida a personas privadas de su libertad

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

En el penal Anexo Mujeres Chorrillos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, suscribió la Resolución Ministerial que oficializa la campaña “Justicia Móvil - Servicios sin barreras” dirigida a brindar servicios de orientación y patrocinio legal, registrales, notariales, entre otros, a personas privadas de su libertad.

El titular del sector Justicia detalló que este dispositivo legal encarga al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la conducción operativa de la iniciativa. “Para tal propósito, articula y coordina con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Consejo del Notariado y, de corresponder, con otras entidades colaboradoras”, expresó.

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Añadió que el INPE, en el marco de la ejecución y seguimiento de la requerida estrategia institucional, remitirá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informes semestrales sobre los resultados obtenidos. “Porque no basta con tener una idea o tener entusiasmo de hacerlo. Tiene que quedar ya esta política instaurada, no en un gobierno, sino en el Estado”, indicó el ministro.

Ante la población penitenciaria y funcionarios estatales, la autoridad del sector Justicia explicó que esta iniciativa nació de la supervisión realizada a los penales. En ese marco, informó que se llevaron a cabo campañas de Defensa Pública en más de 10 establecimientos penitenciarios del país.

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Durante la jornada, las internas del penal Anexo Mujeres Chorrillos tuvieron acceso a servicios legales, registrales, notariales, documentarios y de orientación especializada.

También participaron de la actividad el presidente del INPE, Raúl Inga Garay; el superintendente adjunto de la SUNARP, Pablo Rioja Cueva; el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Abel Hurtado Espinoza; el decano del Colegio de Notarios de Lima, Alejandro Collantes Becerra; entre otras autoridades.

(FIN) NDP/ RAI/FHG

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