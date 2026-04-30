La Justicia de Perú prohíbe al exjefe de la oficina electoral salir del país en un año y medio

Piero Corvetto, exjfe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha anunciado este jueves que el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, investigado por las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril, no podrá salir de territorio peruano durante un año y medio.

"Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) ha conseguido que se dicte impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE", ha anunciado el Ministerio Público en una publicación en redes.

En el mismo hilo de mensajes, el organismo ha precisado que la medida también afecta a "José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores", todos ellos "investigados por presunta colusión agravada, tras detectarse un posible direccionamiento en el contrato para la distribución de material electoral en las elecciones del 12 de abril".

La medida ha sido dictada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, "luego de que la mayoría de investigados se allanaran a la medida limitativa solicitada por el Ministerio Público", según ha informado el Poder Judicial de Perú, también en redes.

Corvetto ya había entregado su pasaporte la pasada semana, días después de renunciar a su cargo en la ONPE en medio de una fuerte presión por parte de sectores mediáticos y políticos de la derecha peruana. Su cese contó con el visto bueno del Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que no está permitido por la propia legislación del organismo.

Su gestión ha quedado en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12 de abril, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.

A día de hoy, el escrutinio aún no ha finalizado y roza el 97,4%, si bien la ultraconservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es la virtual vencedora de la primera vuelta, con el 17,1% de los votos. El 7 de junio se disputaría una segunda ronda electoral en la que se perfila como contendiente el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a quien le separan apenas 28.000 votos del tercero en liza, el también derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.