Perú.- La Justicia de Perú rechaza por segunda vez la detención preventiva del exjefe de la oficina electoral

Archivo - El exjefe de la oficina electoral de Perú Piero Corvetto - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha rechazado este viernes la solicitud de la Fiscalía para detener de manera provisional al exjefe del máximo órgano electoral del país Piero Corvetto, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades durante la primera vuelta de las presidenciales celebrada el pasado 12 de abril.

La Corte Superior de Justicia de Lima ha tomado esta decisión por segunda vez, después de que la Fiscalía haya presentado un recurso contra el primer falló que rechazaba la detención de Corvetto, alegando que la medida carece de motivación objetiva.

Asimismo, el tribunal ha considerado desproporcionada la detención preliminar teniendo en cuenta el estado actual de la investigación que afecta tanto al exjefe como a otros seis funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pese a ello, Corvetto sigue teniendo prohibido abandonar territorio peruano al menos durante 18 meses, mientras es investigado por presunta colisión agravada, omisión de funciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, recoge el diario 'La República'.

Corvetto ya había entregado su pasaporte a finales de abril, días después de renunciar a su cargo en la ONPE en medio de una fuerte presión por parte de sectores mediáticos y políticos de la derecha peruana. Su cese contó con el visto bueno del Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que no está permitido por la propia legislación del organismo.

Su gestión ha quedado en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12 de abril, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.

A día de hoy, el escrutinio aún no ha finalizado y roza el 99%, si bien la ultraconservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es la virtual vencedora de la primera vuelta, con el 17,16% de los votos. El 7 de junio se disputaría una segunda ronda electoral en la que se perfila como contendiente el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a quien le separan apenas 21.390 votos del tercero en liza, el también derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.