Perú.- La Justicia peruana renueva la orden de captura contra el candidato presidencial Vladimir Cerrón

Archivo - Vladimir Cerrón. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha ordenado renovar la orden de detención contra Vladimir Cerrón, candidato presidencial por Perú Libre para las elecciones del 12 de abril, en las que se presentan una treintena de aspirantes más a convertirse en el noveno presidente del país en apenas diez años, una situación sin igual en la región.

Cerrón, que tiene fijada desde diciembre de 2023 una orden de prisión preventiva durante 24 meses, está siendo investigado por los supuestos delitos de organización criminal y lavado de dinero en relación a la financiación irregular de su partido, Perú Libre, durante las campañas desde 2008 a 2021.

El juez Leodán Cristóbal Ayala ha ordenado ampliar la búsqueda del candidato prófugo después de que la anterior directiva haya caducado el pasado domingo, informa la prensa peruana.

El líder de Perú Libre ha intentado sin éxito en varias ocasiones frenar la orden de arresto preventivo, mientras continúa prófugo de la Justicia, la última con una solicitud de 'habeas corpus' al Tribunal Constitucional, que ha adelantado que analizará primero posibles irregularidades en la presentación.

A pesar de todo, Cerrón ha sido inscrito como candidato. Durante la campaña solicitó participar por videoconferencia en uno de los debates televisados, lo cual fue rechazado por las autoridades electorales, que propusieron que su compañero de fórmula ocupara su lugar. Finalmente su espacio en el debate quedó libre.