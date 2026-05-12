Juzgado declara inadmisible amparo del alcalde de Lima para elecciones complementarias

Andina/Héctor Vinces

Lima 13 May. (ANDINA) -

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró la inadmisibilidad de la demanda de amparo interpuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no realizar elecciones complementarias en Lima.

En la resolución judicial se le concede elplazo de tres díaspara quesubsane las omisiones señaladas por el colegiado,en cuanto a que habría"falta de claridad en la condición jurídica del demandante"y sus pretensiones a nivel constitucional.

En ese sentido, el texto señala que"la demanda incurre en las omisiones previstas en el artículo 121 del Código Procesal Civil".

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Por su parte, laMunicipalidad de Limaseñaló en un comunicado quela solicitud del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán será atendida de forma inmediata,dentro del plazo señalado, a fin de proseguir con la demanda.

Además, menciona que el objetivo delamparointerpuesto porReggiardoes"defender el ejercicio pleno del derecho de sufragio",al considerar que este habría sido afectado en los comicios del 12 de abril.

Como se recuerda, la demanda plantea declarar la nulidad del acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril de 2026, mediante el cual se declaró inviable realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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