Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi participa en una jornada de inducción parlamentaria a la que asisten senadores y diputados electos de Fuerza Popular, quienes integrarán el nuevo Congreso Bicameral.

Durante su discurso de bienvenida, la próxima primera mandataria del país instó a los legisladores electos a trabajar pensando en el bienestar del país.

También agradeció el apoyo de los dirigentes de su agrupación política, en especial de los integrantes de su fórmula presidencial, Luis Galarreta y Miguel Torres.

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"A partir de ahora y con gran responsabilidad, gratitud y humildad, nos preparamos para conformar una bancada de gobierno y de Fuerza Popular para dirigir los destinos de nuestro país por cinco años", expresó Keiko Fujimori.

Desde la provincia de Cañete, la próxima presidente de la república recomendó a los senadores y diputados electos actuar con moderación, para no generar een la ciudadanía expectativas que no se puedan cumplir. Asimismo, les pidió trabajar sin tener en cuenta feriados, ni viajes al extranjero.

Del mismo modo, enfatizó que el Poder Ejecutivo y los parlamentarios del próximo Congreso bicameral realizarán un gobierno "en la cancha", es decir trabajando arduamente en el interior del país.

Durante la jornada de inducción parlamentaria, también se abordaron diversos temas de interés nacional, entre ellos la respuesta gubernamental frente a la emergencia por el fenómeno El Niño y la recuperación del orden interno, conforme a los establecido en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular.

(FIN) NDP/HTC