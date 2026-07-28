Keiko Fujimori asume hoy la Presidencia la República en sesión solemne en el Congreso

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Keiko Sofía Fujimori Higuchi asume hoy martes 28 de julio la Presidencia de la República en una sesión solemne a realizarse en el Congreso de la República, tras lo cual dará su primer mensaje a la nación con los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.

Lasesión solemne fue convocada para las 11:30 horas, a la cual deberá asistir la mandataria electa para prestar juramento y asumir el cargo en forma oficial para el periodo 2026–2031.

Participarán en la ceremonia autoridades nacionales y altos diganatarios comoel rey de España Felipe VI, asicomo los presidentesDaniel Noboa de Ecuador; José Antonio Kast de Chile; Yamandú Orsi de Uruguay; José Raúl Mulinode Panamá; Santiago Peñade Paraguay,y Rodrigo Paz

de Bolivia.

De igual manera, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien llegó también a Lima para participar, en representación del presidente Donald Trump, en las actividades de Transmisión de Mando Supremo.

Tras prestar juramento al cargo, Fujimori Higuchi ofrecerá su primer mensaje a la nacion ante el Pleno del Congreso de la República, conformado por senadores y diputados.

Precisamente, la presidenta electa adelantó ayer queLuis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministrosde su gobierno que se inicia este 28 de julio.

También fueron presentados los futuros ministros de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Keiko Fujimori informó que el resto de los cargos en el Gabinete Ministerial se conocerán el día de hoy.

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