Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Keiko Sofía Fujimori Higuchi asume hoy martes 28 de julio la Presidencia de la República en una sesión solemne a realizarse en el Congreso de la República, tras lo cual dará su primer mensaje a la nación con los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.

Lasesión solemne fue convocada para las 11:30 horas, a la cual deberá asistir la mandataria electa para prestar juramento y asumir el cargo en forma oficial para el periodo 2026–2031.

Participarán en la ceremonia autoridades nacionales y altos diganatarios comoel rey de España Felipe VI, asicomo los presidentesDaniel Noboa de Ecuador; José Antonio Kast de Chile; Yamandú Orsi de Uruguay; José Raúl Mulinode Panamá; Santiago Peñade Paraguay,y Rodrigo Paz

de Bolivia.

De igual manera, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos,Christopher Landau, quien llegó también a Lima para participar en las actividades de Transmisión de Mando Supremo en representación del presidente Donald Trump.

Tras prestar juramento al cargo, Fujimori Higuchi ofrecerá su primer mensaje a la nacion ante el Pleno del Congreso de la República, conformado por senadores y diputados.

Precisamente, la presidenta electa adelantó el lunes queLuis Galarreta asumirá la Presidencia del Consejo de Ministrosde su gobierno que se inicia este 28 de julio.

También fueron presentados los futuros ministros de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Keiko Fujimori informó que el resto de los cargos en el Gabinete Ministerial se conocerán el día de hoy.

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