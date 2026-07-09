Keiko Fujimori confirma nueva reunión con el presidente Balcázar el jueves 16 de julio

Perú.- Keiko Fujimori confirma reunión con el presidente Balcázar para el jueves 16 de julio - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, confirmó una próxima reunión con el jefe del Estado, José María Balcázar, para el jueves 16 de julio en la sede del Palacio de Gobierno.

Así lo informó a la prensa tras recibir la invitación hecha por el presidente Balcázar, quien

sostuvo esta mañana una primera reunión con Keiko Fujimori en el local partidario de Fuerza Popular.

“Intercambiamos diversas ideas, me ha dado varios consejos y expresó su invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado en principio el jueves en la mañana y estaría asistiendo a palacio para seguir esta conversación”, indicó.

La mandataria electa también informó que los equipos de transferencia ya empezaron a hacer su trabajo y recaban toda la información en cada uno de los ministerios y en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Agradeció, también, al presidente Balcázar la disposición de cada sector del Ejecutivo por entregar la información, que es recogida de manera previa al inicio de la nueva gestión de gobierno.

Presidente BalcázarA su turno, el jefe del Estado indicó que en este primer encuentro, llevado a cabo esta mañana, reiteró sus felicitaciones a la mandataria electa y extendió la invitación para seguir dialogando e intercambiando ideas en una próxima reunión en la sede del Poder Ejecutivo.

“Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna”, indicó el presidente José María Balcázar.

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