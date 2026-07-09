Keiko Fujimori confirma reunión con el presidente Balcázar para el jueves 16 de julio

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La presidente electa Keiko Fujimori Higuchi confirmó una próxima reunión con el jefe de Estado, José María Balcázar, para el jueves 16 de julio en la sede de Palacio de Gobierno.

Así lo informó a la prensa, tras recibir la invitación hecha por el presidente Balcázar quien

sostuvo esta mañana una primera reunión con Keiko Fujimori en el local partidario de Fuerza Popular.

(Noticia en desarrollo)

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