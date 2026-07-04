Keiko Fujimori: "Cuando el Perú se une podemos lograr grandes cosas"

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

En un nuevo pronunciamiento tras su proclamación como presidenta electa, Keiko Fujimori, manifestó que cuando nuestro país se une alrededor de un propósito, es posible conseguir grandes cosas.

"Gracias a todos los que ayer nos acompañaron con tanto cariño y esperanza. Su confianza y su presencia, reafirman que, cuando el Perú se une alrededor de un propósito y nunca deja de creer, podemos lograr grandes cosas", expresó en su cuenta de la red social Facebook.

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Así, hizo mención a la manifestación pública realizada en la víspera por numerosos de sus seguidores, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que resultó ganadora.

En dicha actividad Keiko Fujimori saludó a su contrincante (Roberto Sánchez) y a su partido político, y sostuvo que el proceso electoral ya culminó y que se inicia un período de transición y diagnóstico para que su organización política conozca cómo va a recibir el país.

Asimismo, sostuvo que en los próximos días se irán designando los equipos de transferencia de cada uno de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo.

Hoy, en su segundo día como presidenta electa, la lideresa de Fuerza Popular, participó de un encuentro religioso con un grupo de sus partidarios, entre ellos algunos legisladores electos del próximo Congreso bicameral.

También recibió la visita del actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, quien, en declaraciones a los medios, señaló que ve muy complicada la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

(FIN) HTC