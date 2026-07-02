Keiko Fujimori dialoga con presidente de Argentina para relanzar vínculos

Perú.- Keiko Fujimori dialoga con presidentes de Paraguay, Costa Rica y Honduras - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien la felicitó por los resultados de la segunda vuelta y expresó su disposición a fortalecer los vínculos entre ambos países.

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La conversación fue compartida mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de Keiko Fujimori. Durante el diálogo, el mandatario argentino destacó el resultado electoral obtenido por la lideresa de Fuerza Popular.

"La verdad que quiero felicitarte. Lo que has hecho es enorme y, además, estoy muy contento de que el pueblo peruano haya tomado una decisión de este calibre y de girar para el lado correcto de la historia", señaló Milei.

Asimismo, recordó los vínculos históricos entre ambos países y propuso "aprovechar esta oportunidad para relanzar nuestros vínculos".

Por su parte, Keiko Fujimori agradeció la colaboración y cooperación técnica que, según indicó, el equipo del presidente argentino viene brindando en el Perú.

Además, mencionó que uno de los temas abordados fue la burocracia como un desafío por enfrentar y afirmó que hará "un esfuerzo muy grande", en referencia a las medidas que, según comentó, viene impulsando Milei en Argentina.

Al finalizar la conversación, ambos coincidieron en mantener el contacto y Keiko Fujimori señaló que habrá nuevas oportunidades para continuar intercambiando ideas.