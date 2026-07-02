Keiko Fujimori dialoga con presidentes de Paraguay, Costa Rica y Honduras

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La candidata Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, dialogó con presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Laura Fernández y de Honduras Nasry Asfura, tras su triunfo en la segunda vuelta, luego que la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) finalizara el conteo de votos.

A través de una videollamada, el presidente paraguayo expresó sus felicitacionesa Fujimori al mismo tiempo de expresar su deseo de trabajar juntos por una región más próspera.

“Ayer estuvimos en una cumbre Mercosur con el presidente José Antonio Kast de Chile, el presidente Daniel Noboa de Ecuador, los presidentes de Brasil, Uruguay y Bolivia y todos con unas enormes ansias de que te sumes a este gran proyecto de integración”, indicó Peña.

Al respecto, Keiko Fujimori expresó su compromiso de trabajar desde el primer día por

mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

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De igual manera, la presidenta Fernández de Costa Rica, indicó que su país le desea todos los éxitos en su próxima gestión de gobierno en el Perú.

“Le deseo lo mejor, la llamo en nombre del pueblo de Costa Rica y le deseamos todo el éxito y en este camino me alegra que haya otra mujer presidenta en el continente”, dijo la mandataria de Costa Rica.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular recalcó que las mujeres en el continente tienen muchos retos y con su presencia y liderazgo"inspirarán a otras mujeres a seguir adelante".

De otro lado, el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, también expresó sus felicitaciones y sus buenos deseos ante el próximo desafío que es liderar los destinos del Perú.

Keiko Fujimori agradeció el saludo y las felicitaciones e hizo hincapié que en este momento “el Perú decidió por primera vez que una presidenta sea elegida, lo cual es una enorme responsabilidad”.

Finalmente, también recibió una videollamada con los miembros de la directiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) quienes expresaron sus buenos deseos en esta nueva etapa.

“Muy feliz y desde el primer día de Gobierno tomaremos decisiones, estoy con mucha ilusión n y sé que es una responsabilidad enorme la que me están otorgando”, subrayó Keiko Fujimori.

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