Keiko Fujimori dialoga y recibe felicitación de presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Andina/Vidal Tarqui

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, conversó con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, quien la felicitó por su triunfo en la contienda electoral pasada. Además, abordaron temas a trabajar en el marco de la relación bilateral.

"Felicitaciones por dos cosas. Primero, por el triunfo, por tu perseverancia, que es ejemplar. Desde los lugares que nos toca estar, para apoyarte a ti y a tu equipo, para mantener esa fuerza que precisas",indicó el presidente del país sudamericano.

Por su parte, Fujimori Higuchi expresó que para ella será un gran gusto seguir fortaleciendo las

relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y el Perú.

"Tenemos para aprender mucho de todos. A su vez, es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor",expresóYamandú Orsia la lideresa de Fuerza Popular.

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El saludo del mandatario uruguayo se suma al de otros jefes de Estado de la región, tras la proclamación deKeiko Fujimoricomo presidenta electa.

Además, en la víspera, Fujimori Higuchi resaltó que cuando nuestro país se une alrededor de un propósito, es posible conseguir grandes cosas."Gracias a todos los que ayer nos acompañaron con tanto cariño y esperanza. Su confianza y su presencia, reafirman que, cuando el Perú se une alrededor de un propósito y nunca deja de creer, podemos lograr grandes cosas",expresó en sus redes sociales.

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