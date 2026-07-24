Keiko Fujimori dialogó con embajadores de la UE sobre fortalecimiento de la cooperación

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Durante la reunión que sostuvo hoy con la delegación de embajadores de la Unión Europea, la presidente electa Keiko Fujimori, solicitó el apoyo técnico de dichos países para enfrentar al fenómeno El Niño.

"Hoy, con la llegada del niño, hay un fríaje terrible, una sequía, no hay agua y necesitamos el apoyo técnico de ustedes, que nos ayuden a enfrentar todas las lluvias torrenciales", manifestó la jefa de Estado entrante en un video sobre el citado encuentro difundido por la Oficina de la Presidenta Electa en sus redes oficiales.

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En dicho mensaje, Keiko Fujimori también afirmó que nuestro país apostará por atraer las inversiones (extranjeras) de toda magnitud, grandes, medianas y pequeñas.

"Las inversiones pueden venir, pueden apostar, y además vamos a generar estos espacios de diálogo constante, porque muchas veces se encuentran con funcionarios que tienen temor, pero lo que necesitan es que ministros de Estado o la propia presidenta llame y diga; ´la línea de gobierno es esta, vamos a apostar por las inversiones, grandes, medianas y pequeñas´", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno tendrá las puertas abiertas y señaló que el Estado peruano es "serio", y que los errores que se hayan cometido en los últimos años se van "a ir corrigiendo con el tiempo".

Como se ha informado, la presidenta electa dialogó hoy con la delegación de embajadores de la Unión Europea, encuentro en el que participaron los embajadores Jonathan Hatwell; de Alemania, Sabine Bloch; de Austria, Renate Kobler; de Bélgica, Yannick Minsier; de República Checa, Josef Hlobil; de España, Alejandro Abellán García de Diego; de Finlandia, Lasse Keisalo; de Francia, Nathalie Kennedy; de Grecia, Lakovos Lakovidis; de Hungría, Andras Beck.

Además, acudieron a la cita los representantes de Italia, Massimiliano Mazzanti; de Países Bajos, Alexander Kofman; de Portugal, António José de Carvalho Barroso; la embajadora de Rumania, Camelia Ion-Radu, y el encargado de Negocios a.i. de Polonia, Piotr Zawieja.

(FIN) HTC/CVC