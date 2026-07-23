Keiko Fujimori dialogó con nuncio apostólico sobre visita del papa León XIV

Perú.- Presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al nuncio apostólico en el Perú - Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, con quien coordinó aspectos relacionados con la próxima visita del Papa León XIV al país.

Asimismo, Fujimori Higuchi destacó que la visita de su santidad a suelo peruano es un “regalo del Señor”, por lo que le pidió al nuncio apostólico transmitirle sus buenos deseos al papa León XIV para que este periplo sea de su agrado.La visita fue confirmada oficialmente en febrero de este año durante una conferencia de prensa encabezada por la Conferencia Episcopal Peruana.

Posteriormente, el presidente de la república, José María Balcázar, viajó al Vaticano para sostener una audiencia con el sumo pontífice, tras lo cual anunció que el papa León XIV estaría en el Perú entre ocho y diez díasdurante la primera quincena de noviembre del 2026.

Según se informó, el máximo líder de la Iglesia Católica tiene previsto visitar las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

(FIN) RMCH

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