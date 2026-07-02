Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La candidata Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones presidenciales, se reunió hoy con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, con quien dialogó sobre la problemática que enfrenta nuestra ciudad capital, en el marco de las conversaciones que sostiene con representantes de diversos sectores políticos y sociales del país.

A su salida de la cita, el burgomaestre capitalino manifestó que existe la mejor voluntad de trabajar de manera conjunta con el próximo gobierno nacional.

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Indicó que ha compartido información sobre las labores que viene realizando al frente de la Municipalidad de Lima, entre ellas las descolmatación y prevención frente al fenómeno El Niño, sobre todo en las zonas aledañas a los ríos Lurín, Chillón y Rímac.

Igualmente expresó que han abordado la problemática de la seguridad ciudadana y la propuesta de creación de una guardia municipal, iniciativa que, señaló, ha sido vista con muy buenos ojos por la virtual presidenta.

"Yo estoy terminando mis funciones, ella está comenzando pero van haber algunos meses en los que seguramente vamos estar coordinando estrechamente por el bien de la ciudad y del país", afirmó Reggiardo en declaraciones a medios de comunicación.

Tren Lima - Chosica

Asimismo, expresó su confianza de que la lideresa de Fuerza Popular y virtual ganadora de los comicios generales apoye el funcionamiento del proyecto del tren Lima a Chosica.

"Estoy seguro de que la señora Fujimori va a tener la apertura y la altura para poder poner en funcionamiento en el más breve plazo un medio de transporte masivo sumamente necesario, que está en muy buenas condiciones y que va a abastecer y permitir trasladarse en forma digna a más de un millón de compatriotas de Lima Este", aseguró.

En otro momento, sostuvo que también ha trasladado a Keiko Fujimori el saludo del excandidato presidencial de su agrupación política, Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a lo cual, señaló, "ella lo retorna".

También consideró como una pérdida de tiempo el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CID) presentado por el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

(FIN) HTC/FHG