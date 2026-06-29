Keiko Fujimori: esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad y responsabilidad

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Luego de conocerse que la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) culminó con el 100 % de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que espera la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, escribió en sus redes sociales.

Sostuvo que la ONPE había llegado al 100 % de las actas escrutadas y que se habían resuelto todas las observaciones por parte de los Jurados Especiales Electorales (JEE).

Esta tarde, la ONPE informó que, al 100 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanzó el 50.135 % de votos, lo que la convierte en la virtual ganadora de la segunda elección presidencial 2026.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo el 49.865 % de votos.

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