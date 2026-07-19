Keiko Fujimori expresa condolencias y solidaridad con afectados por sismo en Junín

Perú.- Keiko Fujimori reafirmó compromiso del Perú con fortalecimiento de la democracia - Andina/Keiko Fujimori Envió Mensaje Ante Foro

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestó su solidaridad con los afectados por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, que ha dejado hasta el momento seis víctimas mortales.

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A través de sus redes sociales, Fujimori Higuchi lamentó las consecuencias del movimiento telúrico ocurrido en Junín y dirigió un mensaje a las familias afectadas.

"Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados", señaló.

Asimismo, la presidenta electa saludó las acciones desplegadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) frente a la emergencia y exhortó al Gobierno a continuar con las labores de respuesta.

En ese sentido, sostuvo que "exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas".

El sismo de magnitud 5.1 ocurrió la noche del sábado 18 de julio, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, donde continúan las acciones de atención y evaluación de daños por parte de las autoridades.

(FIN) ETA/MCA