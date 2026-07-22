Keiko Fujimori felicita a alcaldesas del Perú: “Hacer política siendo mujer es muy difícil

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con las representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú (ADADP), quienes acudieron a su oficina en San Isidro para expresarle sus felicitaciones y augurarle éxitos en su próxima gestión presidencial.

Durante este encuentro, Fujimori Higuchi destacó la importancia de fortalecer el rol de la mujer en la gestión pública y reafirmó su intención de trabajar estrechamente con los gobiernos locales para impulsar el progreso de las comunidades.

En su intervención, la presidenta electa reconoció los obstáculos particulares que enfrentan las mujeres en el ámbito público, señalando que “hacer política en el Perú es muy difícil y siendo mujer es más”.

Lee también: Keiko Fujimori recibió felicitaciones del presidente de Israel, Isaac HerzogEn ese sentido, enfatizó que su respeto hacia las autoridades presentes trasciende las diferencias partidarias: “No importa por qué grupo, político, movimiento, partido hayan salido elegidas, el solo hecho que ustedes sean autoridad ya me hace respetarlas y felicitarlas”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la ADADP, Modesta Yauri, manifestó su respaldo total a la gestión entrante, asegurando que el gremio estará presente para fortalecer su labor. “Aquí tiene a la Asociación de Alcaldesas del Perú, mujeres como usted, que vamos a estar ahí siempre para fortalecerla a usted y a un primer llamado”, afirmó.

Lee también: Keiko Fujimori: es necesario fortalecer a la policía frente a la extorsión y el crimenFinalmente, Fujimori instó a las autoridades locales a enfocarse en los meses restantes de sus mandatos para contribuir a mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

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