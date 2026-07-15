Perú.- Keiko Fujimori: las frases más destacadas de su discurso tras recibir credenciales - Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Tras recibir del Jurado Nacional de Elecciones sus credenciales como presidenta electa de la república para el periodo 2026-2031, Keiko Fujimori brindó este miércoles un discurso en donde expresó su agradecimiento y habló sobre sus principales compromisos ante el próximo inicio de su mandato.

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Aquí las frases más destacadas de su discurso:

1.“Este camino no ha sido sencillo (…) pero nunca perdí la convicción de que la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo”.

2.“Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de peruanos, por la recuperación de la confianza de nuestras instituciones y la verdadera inclusión de los peruanos”.

3.“Gobernaré recorriendo el Perú, escuchando a su gente, verificando personalmente que los compromisos se cumplan, porque un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega”.

4.“Instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado. Cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar. Cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances”.

5.“Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria”.

6.“Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado, a los trabajadores, a los emprendedores, la academia organizaciones sociales y a cada ciudadano que quiera aportar desarrollo país a unirnos con madurez y con convicción”.

7.“He aprendido a pedir perdón, pero, sobre todo, a perdonar. Por eso creo profundamente en la reconciliación. El Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad, con confianza”.

8.“Nuestro desafío consiste en lograr que los beneficios del crecimiento lleguen especialmente a quienes esperan desde hace demasiado tiempo una oportunidad. Ese será el verdadero sentido de la inclusión. No repartir pobreza, sino generar oportunidades”.

9.“Quiero hablar especialmente a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia exige, la democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos”.

10.“Asumo este hecho histórico (ser elegida presidenta del Perú por voto popular) con enorme orgullo. Lo entiendo como una responsabilidad inmensa frente a millones de mujeres peruanas que durante generaciones abrieron el camino con esfuerzo, sacrificio y valentía”.

11.“Pueden tener la seguridad de una cosa. Durante cinco años habremos logrado construir un Perú más seguro, más justo, más próspero, más unido. Ese será el verdadero balance de nuestro gobierno”.