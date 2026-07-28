Keiko Fujimori y futuro gobierno de Colombia coinciden en fortalecer relación bilateral

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con una misión especial enviada al país por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, la cual se llevó a cabo esta mañana en el Palacio de Torre Tagle.

La delegación está encabezada por el vicepresidente electo de Colombia,José Manuel Restrepo, quien llegó en la víspera a nuestro país para participar en la

toma de mando.

A pocas horas de juramenta al cargo,la presidenta electa se reunió con dicha delegación acompañada del futuro canciller de la república,Carlos Espá,informó laCancilleríaa través de su cuenta de X.

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Durante el encuentro,"se coincidió en la importancia de fortalecer la relación bilateral y elevar el nivel de representación en ambos países a través del nombramiento de embajadores", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Abelardo de la Espriellainiciará sus funciones comopresidente de Colombiael próximo 7 de agosto, en reemplazo de Gustavo Petro.