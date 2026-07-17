Keiko Fujimori: "Hemos planteado una agenda de trabajo para los próximos cinco años"

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo esta tarde una reunión técnica con los representantes del Banco Mundial, con quienes coordinó una agenda de trabajo que prioriza las acciones de prevención para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, así como diversas estrategias de gobierno con miras a ser ejecutadas a partir del 28 de julio.

“Hemos planteado una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, con políticas públicas que sean medibles, con metas específicas para cada ministerio. Hemos hablado de las obras de prevención que se tienen que hacer para la llegada del fenómeno El niño”, expresó la mandataria electa.

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Señaló que durante este encuentro, en el que participó la vicepresidenta de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, también se dialogó sobre la financiación de proyectos en diferentes gobiernos gracias a un acuerdo entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Hay un crédito preaprobado para poder ayudar al Gobierno del Perú de cara a todo el trabajo de prevención para la llegada del fenómeno El niño”, puntualizó.

Asimismo, Fujimori Higuchi resaltó que también dialogaron sobre el tema de infraestructura, especialmente relacionadas al agua potable.

Detalló que en la reunión técnica participaron Luis Galarreta, primer vicepresidente electo, y Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia del gobierno entrante, quienes han establecido los puentes para concretar estas acciones.

“Esto va a ser muy importante porque ya estamos tratando de organizar toda la maquinaria que tiene el gobierno central y, cómo hemos conversado también con los gobernadores, ver cómo podemos sumar las maquinarias de los gobiernos regionales y poner todo en marcha”, puntualizó la primera mandataria entrante.

(FIN) NDP/HTC/JCC