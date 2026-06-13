Keiko Fujimori informa que permanecerá fuera del país "solo por unos días"

Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, informó esta noche que se ausentará fuera del país por unos días, por razones familiares.

Mediante su cuenta en la plataforma X, la aspirante presidencial dio cuenta de este viaje en circunstancias en que se desarrolla el procesamiento de los resultados electorales de la segunda vuelta que se realizó el domingo pasado.

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"Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa", escribió Keiko Fujimori.

Del mismo modo añadió que, "Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días".

Finalmente, puntualizó que durante su ausencia del país se mantendrá "en comunicación permanente con el comando nacional de personeros".

(FIN) HTC