Keiko Fujimori llega a Cancillería para iniciar actividades previas a transmisión de mando

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori llegó esta mañana al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería de la República, para participar en actividades previas a la ceremonia protocolar de Transmisión de Mando Supremo 2026.

Al llegar al Palacio de Torre Tagle, ubicado en el Centro de Lima, Keiko Fujimori saludó a los periodistas e ingresó al recinto sin ofrecer declaraciones. En el lugar la esperó Carlos Spa, quien fue anunciado en la víspera como canciller del gobierno entrante.

En la Cancillería, Fujimori Higuchi recibirá la imposición de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

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Posteriormente, la presidenta electa sostendrá encuentros bilaterales con los jefes de Estado de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia asistentes a la TMS 2026.

De acuerdo con el protocolo establecido por la Cancillería, hasta este punto llegará la Comisión de Anuncio del Congreso de la República para invitar a la presidenta electa a la ceremonia de asunción de mando en la sede del Poder Legislativo.Lee también: Congreso: Giovanni Forno será oficial mayor del Senado y Hugo Rovira de Diputados

Se tiene previsto que Fujimori Higuchi jure al cargo de presidenta de la República después del mediodía, tras lo cual pronunciará su primer discurso como mandataria, en cual anunciará los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.En la ceremonia de asunción de mando, participarán autoridades nacionales y altos dignatarios como el rey de España Felipe VI, así como los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia. De igual manera, estará presente el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien llegó también a Lima para participar en las actividades de Transmisión de Mando Supremo en representación del presidente Donald Trump.

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