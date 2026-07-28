Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, dialogó con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con quien coincidió en la voluntad de impulsar una agenda enfocada en diferentes temas de interés de ambas naciones.

Además, en la reunión participóCarlos Espá, quien fue anunciado ayer por la presidenta electa como el futuro titular de Relaciones Exteriores.

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El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Torre Tagle, sede de laCancillería, informó dicha cartera ministerial en su cuenta de X.

"En el encuentro (entre Fujimori y Orsi) se destacó la voluntad de ambos gobiernos por impulsar una agenda sustantiva enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones",señala la publicación.

Elpresidente de Uruguayarribó ayer al Perú para participar en la toma de mando deKeiko Fujimori como presidenta de la república, acto que se llevará a cabo en la sesión solemneque se desarrolla en estos momentos en el Congreso de la República.