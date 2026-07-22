Keiko Fujimori: es necesario fortalecer a la policía frente a la extorsión y al crimen

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, resaltó la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional al indicar que el país enfrenta a diario a la delincuencia y al crimen organizado que a diario cobra vidas.

“Hoy el Perú enfrenta otro tipo de flagelos, ya no al terrorismo, sino a la delincuencia, a la criminalidad organizada y a los extorsionadores, por eso necesitamos a una policía más fuerte”,manifestó Fujimori Higuchi durante un encuentro que sostuvo esta mañana con exoficiales y subexoficiales de la Policía Nacional, que combatieron durante años el terrorismo en nuestro país.

Asimismo, la jefa del Estado electa reconoció el importante rol que ejercieron en la defensa de la soberanía y por su incansable trabajo por garantizar la paz.

Lee también: Presidente Balcázar: economías inclusivas garantizan instituciones democráticas sólidas

“Les agradezco por haber puesto su vida en riesgo para garantizar la libertad, la democracia y la vida de millones de peruanos. Eso nunca lo debemos olvidar. Quiero rendirles mi homenaje, mi respeto y mi gratitud. Que ustedes sean ese símbolo, esa inspiración para la policía actual y que los jóvenes vean en ustedes ese ejemplo de valentía y sabiduría”,enfatizó.

La mandataria electa también escuchó las necesidades que actualmente afrontan los veteranos de guerra, por lo que les brindó su respaldo y dijo que se dará seguimiento a los requerimientos planteados.

En la reunión participaron miembros de la Asociación Nacional de Veteranos de la Pacificación y Defensores de la Democracia de la Policía Nacional del Perú, de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y Sanidad en retiro, quienes en conjunto congregan a 115 mil excombatientes de todo el país.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });