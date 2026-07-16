Keiko Fujimori: nos ponemos a disposición para que visita del papa sea exitosa

Andina/Ricardo Cuba

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La nueva administración de Gobierno que iniciará el 28 de julio próximo, se pone a total disposición para que la vista del papa León XIV a Perú, sea exitosa afirmó hoy la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi.

En declaraciones a la prensa, tras visitar la Conferencia Episcopal Peruana, donde se reunió con el monseñorCarlos García, Fujimori Higuchi transmitió a los obispos su gran alegría por la próxima llegada del santo padre a fin de año, en el mes de noviembre.

La presidenta electa llegó esta mañana a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), junto al segundo vicepresidente electo,Miguel Torres,donde fue recibida por el titular de la CEP, Carlos García.

(Noticia en desarrollo).

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