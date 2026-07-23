Keiko Fujimori: Oficina de la Presidenta Electa mantiene diálogo permanente con ciudadanía

Perú.- Oficina de presidenta electa, Keiko Fujimori, mantiene diálogo permanente con ciudadanía - Andina/Melina Mejía

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de la Presidenta Electa lleva a cabo diversas reuniones con representantes de distintos sectores del país para recoger sus principales propuestas y necesidades e incorporarlas a la agenda del próximo gobierno, como parte de la política de diálogo y puertas abiertas establecida por la mandataria electa, Keiko Fujimori.

Informaron que, desde el 7 de julio, decenas de ciudadanos y organizaciones sociales de diversas regiones del país llegan al local, ubicado en el distrito de San Isidro, para ser escuchados y pedir que sus problemáticas sean consideradas en la agenda del próximo Gobierno.

A través de las redes sociales de la Oficina de la Presidenta Electa

se indica que mantienen un trabajo permanente de diálogo y articulación con la ciudadanía.

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Asimismo, la oficina resaltó que diputados y senadores electos también

vienen reuniéndose con autoridades, gremios, representantes de la sociedad civil y delegaciones de diversas regiones.

En estos encuentros se escuchan sus principales demandas y propuestas, que se incorporarán a la agenda de la siguiente administración de gobierno que inicia el 28 de julio.

De esta manera, la mandataria electa, Keiko Fujimori Higuchirecibe diariamente a alcaldes provinciales, líderes políticos, madres del programa Vaso de Leche, entre otros representantes de la sociedad.

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