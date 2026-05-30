Keiko Fujimori ofrece control de las fronteras con Fuerzas Armadas y tecnología de punta

Andina/Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Candidata

Lima 30 May. (ANDINA) -

La candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que, como parte de su propuesta para proteger las fronteras contra el crimen internacional, reforzará el control limítrofe con el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la implementación de tecnología de punta.

“Implementaremos inteligencia artificial, drones militares y reconocimiento facial”, aseguró la aspirante de Fuerza Popular al dar cuenta de sus planes para evitar que la delincuencia ingrese a territorio nacional y resguardar así la seguridad del país.

“Para cerrarles el paso a sicariato, a la trata de personas, a los extorsionadores que hoy amenazan a los comerciantes, a los pescadores, a los emprendedores y a tantas familias”, prometió Fujimori Higuchi en caso de una victoria electoral en la segunda vuelta del 7 de junio.

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Esta estrategia, apuntó la candidata,se complementará con la instalación de puntos de vigilancia y control de zonas estratégicas“para reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad en la población”, señaló en una publicación en redes sociales desde la ciudad fronteriza de Tumbes.

En la víspera, Keiko Fujimori se reunió en su local de campaña de Lima con con los integrantes de su equipo técnicoy con los candidatos a la primera y segunda vicepresidencias, Miguel Torres y Luis Galarreta, respectivamente, con quienes se viene preparandopara el debate presidencial que se realizará este domingo.

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La candidata de Fuerza Popular y el aspirante de Juntos por el Perú disputarán la Segunda Elección Presidencial el próximo 7 de junio, pero antes de eso participarán de un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mañana domingo 31 de mayo.

Los temas que abordarán los candidatos presidenciales serán Seguridad Ciudadana; Fortalecimiento del Estado Democrático y DDHH; Educación y Salud; y Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza. El debate se llevará a cabo en el Centro de Convención se Lima.

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