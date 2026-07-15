Keiko Fujimori: el país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones con rigor técnico

Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo que el país necesita un gabinete ministerial que sepa tomar decisiones y que actúe con rigor técnico.

"Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria, porque el país país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones, que actúe con rigor técnico y que comprenda que servir al Estado es uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano",dijo Keiko Fujimori tras recibir las credenciales que la acreditan como presidenta electa de la república, por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

En ese sentido, indicó que hará un llamado no a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad.

"Este es un llamado a reconocer que todos tenemos rol que cumplir y que la pluralidad de ideas bien encauzadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza. Pensar distinto no nos hace enemigos",afirmó.

Lee también: " Comienza un nuevo rumbo marcado por el progreso, paz y el reencuentro de los peruanos"

Señaló que la reconciliación nacional no significar olvidar nuestras diferencias, sino aprender a construir sobre aquello que nos une y entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si se continúa alimentando divisiones y odios."Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado, a los trabajadores, a los emprendedores, la academia organizaciones sociales y a cada ciudadano que quiera aportar desarrollo país a unirnos con madurez y con convicción", expresó.

La presidenta electa refirió que a lo largo de su vida pública aprendió que hacer política exige fortaleza, pero también humildad y sobre todo aprender de sus errores.

"He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles, de los momentos alegres, he aprendido a pedir perdón; pero sobre todo a perdonar. Por eso creo profundamente en la reconciliación, el Perú necesita mirar hacia delante y hacerlo con serenidad y con confianza", aseguró.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });