Perú.- Keiko Fujimori presenta su nueva doctrina escolar para "recuperar el orden" en las aulas de Perú

Archivo - Keiko Fujimori, presidenta de Perú. - EUROPA PRESS/ANDINA - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha presentado una nueva doctrina escolar con el objetivo de "recuperar el orden y restituir la autoridad de los docentes" en las aulas del país, donde se han registrado "conductas que afectan a la convivencia y seguridad de los estudiantes".

Así, ha dispuesto sus Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar ante la "violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa". "Las conductas que ponen en riesgo la integridad de niños y adolescentes requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable. Por eso es que estos lineamientos tienen un carácter de sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad", ha afirmado durante un acto de presentación.

La jefa de Estado ha explicado el alcance de las medidas y ha destacado que la formación de los alumnos debe desarrollarse en un ambiente de tranquilidad. "Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas", ha subrayado.

En este sentido, Fujimori ha explicado que uno de los principales cambios será devolver a los maestros las facultades necesarias para orientar la conducta de los alumnos, incluida la evaluación mediante una nota, según recoge un comunicado de la Presidencia.

"Al maestro se le respeta. Como me decía el director, no podían llamar la atención, estaban arrinconados. Con este nuevo reglamento, ellos podrán nuevamente corregir, guiar, ayudar a los estudiantes y volver a poner una nota de conducta", ha lamentado.

Asimismo, ha abordado situaciones que vulneran la integridad de los escolares e hizo un llamamiento a no guardar silencio frente a estos hechos, especialmente cuando afectan a las víctimas. "No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. Y les digo a los chicos: díganle a los profesores, avísenle al director, porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional", ha aclarado.

APLICACIÓN GRADUAL

Fujimori ha sostenido que estas nuevas disposiciones contemplan una aplicación gradual de las sanciones, con el propósito de atender las conductas inadecuadas y brindar oportunidades de corrección. "Aquí el objetivo es garantizar una buena educación para todos, pero también con esa mirada de corregir y darle una oportunidad. Los chicos que se portan mal tendrán primero una amonestación, serán sancionados levemente, con el objetivo de que puedan corregir y que puedan aprender", ha incidido.

Es por ello que ha hecho hincapié en la importancia del "aseo, la higiene y la buena imagen". "No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados. Vamos a tener que referir a que el uso de las faldas escolares también tenga una medida adecuada", ha declarado.

Entre las faltas graves figuran el uso indebido de teléfonos móviles y otros dispositivos, la reincidencia en tres o más infracciones leves durante el año, los retrasos injustificados y reiterados, las agresiones físicas leves sin lesión o psicológicas, y la posesión o consumo de sustancias prohibidas.

Las muy graves comprenden el acoso escolar, la violencia sexual, los actos de discriminación, la extorsión, (...) la posesión o el uso de armas, así como de artefactos incendiarios o explosivos y la destrucción intencional de infraestructura educativa, entre otras.