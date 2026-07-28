Keiko Fujimori y presidente de Argentina coinciden en fortalecer relación bilateral

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión con el mandatario argentino Javier Milei, quien llegó al Perú para participar en la ceremonia de transmisión de mando supremo.

En el encuentro, desarrollado en el Palacio de Torre Tagle, se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación,informó la Cancillería.

En la cita, la mandataria electa estuvo acompañada de Carlos Espá, quien ayer fue presentado como el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, estuvo presente Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina.Lee también: [Keiko Fujimori y presidente de Chile expresan disposición de avanzar ante desafíos comunes]Javier Milei es parte de los jefes de Estado y de Gobierno, altas autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales que llegaron al país para participar de la actividades oficiales para la toma de posesión de Fujimori Higuchi.

(FIN) RMCH