Keiko Fujimori y presidente de Bolivia dialogan sobre gran potencial de cooperación mutua

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, con quien dialogó sobre el gran potencial que existe en la cooperación entre ambos países, así como temas de interés común.

Esta reunión se dio previa a la juramentación al cargo y su mensaje a la nación desde el Congreso de la República, según informa la cuenta oficial de la Cancillería en la plataforma X.

"La presidenta electa Keiko Fujimori y el mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira sostuvieron una reunión bilateral en Torre Tagle —con la participación del canciller designado Carlos Espá—, donde resaltaron el bicentenario de relaciones diplomáticas celebrado este 2026, y los tradicionales vínculos de vecindad y hermandad", refiere.

"En el encuentro se destacó la amplia agenda de temas de interés común, la condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación", agrega la publicación.

La mandataria electa arribó a la sede de la Cancillería pasadas las 9:00 horas, donde participará en actividades previas a la ceremonia protocolar de Transmisión de Mando Supremo 2026.

Al llegar al Palacio de Torre Tagle, ubicado en el Centro de Lima, Keiko Fujimori saludó a los periodistas e ingresó al recinto sin ofrecer declaraciones. En el lugar la esperó Carlos Spa, quien fue anunciado en la víspera como canciller del gobierno entrante.

En la Cancillería, Fujimori Higuchi recibirá la imposición de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

(FIN) JCC

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