Keiko Fujimori y presidente de Chile expresan disposición de avanzar ante desafíos comunes

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien dialogó acerca del interés de enfrentar de manera conjunta desafíos como la lucha contra la criminalidad transnacional, entre otros.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Torre Tagle, sede de laCancillería, con la participación también el futuro ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Espá.

Como se recuerda,el mandatario chileno arribó ayer a nuestro paíspara participar en la ceremonia de toma de mando de Fujimori Higuchi.

"Ambas autoridades expresaron su total disposición de continuar consolidando el diálogo político al más alto nivel y avanzar conjuntamente frente a desafíos compartidos como la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación",informó laCancilleríaen su cuenta de X.

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Keiko Fujimori Higuchijurará al cargo de presidenta de la república hoy martes 28 de julio en el Palacio Legislativo. De este modo, se convertirá en

la primera mujer en ejercer este cargo tras ser elegida por voto popular.

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