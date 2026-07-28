Keiko Fujimori y presidente de Ecuador dialogaron de posible Gabinete Binacional en Lima

Andina/Keiko Fujimori Y Presidente De Ecuador

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori dialogó este martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un encuentro en que resaltaron el dinámico diálogo político alcanzado en los Gabinetes Binacionales y confirmaron su disposición por celebrar la próxima edición a finales de este año en Lima.

Según informó la Cancillería Peruana a través de las redes sociales, Fujimori y Noboa reafirmaron durante la reuniónla prioridad estratégica otorgada a la relación bilateraldesde la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998. La cita contó con la participación del Canciller designado, Carlos Espá.

Lee también: José María Balcázar le desea “todos los éxitos” a la presidenta electa Keiko Fujimori

“Así también acordaron fortalecer el diálogo para enfrentar problemas comunes como la inseguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y compartir experiencias en el manejo de cárceles”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión tuvo lugar en el Palacio de Torre Tagle.

Durante la mañana, Fujimori Higuchi también se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami; con José Manuel Restrepo, el enviado especial del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella; con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y con el mandatario de Chile, José Antonio Kast.

Todos estos encuentros tienen lugar en el marco de las actividades previas a la ceremonia protocolar de transmisión de mando.

De acuerdo con el protocolo establecido por la Cancillería,hasta el palacio de Torre Tagle llegará la Comisión de Anuncio del Congreso de la Repúblicapara invitar a la presidenta electa a la ceremonia de asunción de mando en la sede del Poder Legislativo.

Se tiene previsto que Fujimori Higuchi jure al cargo de presidenta de la República después del mediodía, tras lo cual pronunciará su primer discurso como mandataria, en el cual anunciará los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.

Lee también: Cardenal Castillo exhorta a superar la división del país con justicia y solidaridad

En la ceremonia de asunción de mando, participarán autoridades nacionales y altos dignatarios como el rey de España Felipe VI, así como los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia.

De igual manera, estará presente el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien llegó también a Lima para participar en las actividades de Transmisión de Mando Supremo en representación del presidente Donald Trump.