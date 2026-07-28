Keiko Fujimori y presidente de Honduras impulsan diálogo bilateral y cooperación portuaria

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo esta mañana una reunión con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la sede de la Cancillería, donde ambas autoridades destacaron el impulso del diálogo bilateral mediante la designación de embajadores y acordaron compartir experiencias sobre la gestión de puertos.

La reunión se desarrolló en Torre Tagle y contó con la participación del canciller designado, Carlos Espá. Durante el encuentro, se resaltó el reciente fortalecimiento de las relaciones entre ambos países a partir de la designación de embajadores en Perú y Honduras.

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