Keiko Fujimori y presidente de Paraguay abordaron temas de agenda común

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori se reunió esta mañana con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de Torre Tagle, en el Cercado de Lima, en un encuentro en que se renovaron los históricos vínculos de ambas naciones.

Según informó la Cancillería de la República,ambas autoridades revisaron los principales temas de la agenda común, como la integración regional y la seguridad ciudadana. En la cita también participó el Canciller designado, Carlos Espá.

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El encuentro de Fujimori y Peña tuvo lugar en el marco de las actividades previas a la ceremonia protocolar de transmisión de mando.

De acuerdo con el protocolo establecido por la Cancillería,hasta este punto llegará la Comisión de Anuncio del Congreso de la Repúblicapara invitar a la presidenta electa a la ceremonia de asunción de mando en la sede del Poder Legislativo.

Se tiene previsto queFujimori Higuchi jure al cargo de presidenta de la República después del mediodía, tras lo cual pronunciará su primer discurso como mandataria, en el cual anunciará los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.

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En la ceremonia de asunción de mando, participarán autoridades nacionales y altos dignatarios como elrey de España Felipe VI, así como los presidentesDaniel Noboa, de Ecuador;José Antonio Kast, de Chile;Yamandú Orsi, de Uruguay;José Raúl Mulino, de Panamá;Santiago Peña, de Paraguay, yRodrigo Paz, de Bolivia.

De igual manera, estará presente elvicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien llegó también a Lima para participar en las actividades de Transmisión de Mando Supremo en representación del presidente Donald Trump.